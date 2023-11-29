Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Москва якобы стоит за отравление супруги руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианны.

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение», – сказал Песков журналистами.

Во вторник, 29 ноября, украинские СМИ опубликовали информацию о том, что супруга главы ГУР подверглась отравлению металлами. Сообщения об этом подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов. Как позже сообщил бывший руководитель Службы внешней разведки (СБУ) Валерий Кондратюк, Марианна была отравлена мышьяком и ртутью. Девушка сейчас проходит лечение в больнице. Сам Буданов не пострадал.

Буданову 37 лет. Он руководит ведомством с 2020 года. Как ранее отмечал экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен, глава ГУР может стать реальной угрозой для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Политик предположил, что именно Буданов может возглавить заговор украинских генералов, чтобы заключить мирное соглашение с Москвой.