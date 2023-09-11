Песков ответил на вопрос о врагах России

«Для тех, кто стал врагами РФ, наверное, вряд ли найдется место в России», – сказал Песков.

Он также призвал не преувеличивать количество граждан, ставших врагами страны. Песков заявил, что часть уехавших россиян в скором времени вернется. По его мнению, этому поспособствует растущий рынок, который станет более привлекательным.

После начала специальной военной операции РФ на Украине некоторые граждане приняли решение покинуть Россию в связи с несогласием позиции страны и действиями на территории соседнего государства. Среди уехавших – звезды российской эстрады, актеры театра и кино, журналисты и другие деятели искусств.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин к главным ее целям отнес денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.