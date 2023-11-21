Песков ответил Зеленскому на заявление о покушении на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о заявлении президента Украины Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина. В интервью корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину представитель Кремля напомнил, что российский лидер ни раз получал угрозы.

Ранее издание The Sun опубликовало интервью Зеленского, в котором он заявил, что Киев имеет право на ликвидацию Путина при возможности.

«Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится», – сказал Песков.

Зеленский также в интервью заявил, что Россия до конца 2023 года запланировала провести операцию по смене в стране президента. По его словам, руководство РФ намерено провести операцию под названием «Майдан-3».

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Владимир Путин главными целями ее назвал демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате референдумов, проведенных в регионе в сентябре 2022 года.