Песков: передача Анкарой Киеву боевиков «Азова»* не скажется на российско-турецких отношениях

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача Турцией Украине командиров «Азова»* нарушила прежние договоренности, но глобально не должна сказаться на российско-турецких отношениях.

Песков подчеркнул, что Турция – одна из немногих стран так называемого коллективного Запада, которая сохраняет конструктивные отношения с Россией, в том числе на высшем уровне.

«У Турции есть право развивать отношения с любыми странами, в том числе с Украиной. Будучи партнерами Турции, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

У России обширные и взаимовыгодные отношения с Турцией, но по отдельным вопросам есть разногласия, добавил Песков.

* запрещенная в России террористическая организация