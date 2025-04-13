Песков подтвердил намерение Путина и Трампа провести встречу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что для этого события требуется тщательная подготовка.

В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что лидеры двух государств ранее публично выразили свою готовность встретиться друг с другом.

«Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться», — сказа Песков.

По его словам, ключевой аспект подготовки — учет всех нюансов, необходимых для успешного диалога между двумя лидерами.

Песков также отметил, что недавние переговоры Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом служат дополнительным шагом на пути к личной встрече.

В пятницу, 11 апреля, Путин провел 4,5-часовую встречу с Уиткоффом в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга. Основное внимание на встрече было уделено вопросам урегулирования украинского кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров по Украине.