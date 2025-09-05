Песков подтвердил возможный очередной разговор Путина и Трампа

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что при необходимости телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом может быть организован довольно оперативно.

Так представитель Кремля прокомментировал журналистам на полях ВЭФ возможный разговор Путина и Трампа, анонсированный последним на своей странице в соцсетях в ночь на пятницу, 5 сентября.

«Организован может быть очень быстро при необходимости», — сказал Песков, его цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Трамп перед встречей с лидерами ЕС наедине поговорит с Зеленским.