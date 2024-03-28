Песков: поездка Путина на саммит G20 в Бразилии пока под вопросом
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Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, собирается ли президент РФ Владимир Путин посетить саммит «Большой двадцатки» (G20) в ноябре 2024 года. Комментарий пресс-секретаря главы государства передает ТАСС.
По словам Дмитрия Пескова, о поездке российского президента на саммит G20 пока ничего неизвестно. Этот рабочий визит пока под вопросом, но не стоит в актуальной повестке Кремля.
«Эти вопросы пока не рассматривались», — ответил Песков.
Не обсуждалось также и то, является ли позиция президента Франции дипломатичной и правомерной. Ранее Макрон заявил, что приглашение Владимира Путина на саммит нужно обсуждать с другими участниками G20.
Тем временем в Бразилии подчеркнули, что встреча стран не станет площадкой для переговоров по урегулированию кризиса на Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский объяснил, почему некоторые страны отказываются ехать на саммит по Украине.