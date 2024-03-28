Зеленский: не все страны поедут на саммит в Швейцарии из-за экономических отношений с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что не все государства-участники саммита по Украине согласны ехать на встречу в Швейцарии из-за экономических взаимоотношений с РФ. Соответствующее заявление Зеленский сделал в беседе с телевизионным каналом CBS .

Лидер Украины также уточнил, что в данный момент Киев ожидает согласия от партнеров. В то же время, он подчеркнул, что это сложно, так как подтверждение нужно получить от всех партнеров. Зеленский также выразил мнение уверен, что у стран, не планирующих участвовать в саммите, есть финансовые контракты с РФ.

В прошлом месяце украинский президент предложил Швейцарии провести «мирный саммит» без участия РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что формат подобного мероприятия является странным, так как проводить такие саммиты без РФ – «несерьезно и даже смехотворно».