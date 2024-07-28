Песков порадовался, что в РФ не показали церемонию открытия Игр, назвав ее «совершенно отвратительной»

Некоторые элементы сценария торжественной церемонии открытия летней Олимпиады-2024 в Париже смело можно назвать совершенно отвратительными. Такео мнение в беседе с ТАСС высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля и сразу же подверглась критике мировой общественности как за плохую организацию, так и за призывающие к гендерному равенству неоднозначные сцены. Так, особенно возмутительным оказался момент пранка на последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием, называемую Тайной вечерей: травести-актеры выступали в роли апостолов, а в качестве самого Спасителя был диджей.

Представитель Кремля посетовал, согласовав такие спорные с точки зрения общественно морали и религии моменты, Международный олимпийский комитет (МОК) пошел по опасному пути.

«Целиком так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что некоторые показанные в церемонии открытия Игр моменты противоречат законодательству Российской Федерации. Таким образом, как подчеркнул Песков, тот факт, что российские медиа отказались транслировать происходившее в центре Парижа в пятницу, 26 июля, является положительным моментом.

Ранее стало известно, что МОК стыдливо убрал видео открытия ОИ-2024 в Париже после волны критики общественности.