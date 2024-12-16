Песков посоветовал обратиться к Минобороны с вопросом о военных КНДР

Журналисты задали вопрос представителю Кремля о появившейся в разных СМИ информации о том, что в Курской области якобы погибли поенные из Северной Кореи.

Также о погибших в Курской области северокорейских солдатах ранее сообщила украинская разведка.

Разговоры о том, что в зону специальной военной операции (СВО) на Украине были отправлены военные из КНДР появились после того, как президент России Владимир Путин подписал стратегический договор с Пхеньяном, который предусматривает взаимную военную поддержку, а также расширение сотрудничества в разных сферах, в том числе в торговле, инвестициях и науке.

Ранее телеканал «Царьград» опубликовал информацию, подтверждающую участие военных из КНДР в боях в Курской области. Кроме того, об участии специальных северокорейских подразделений в освобождении Курской области заявляли некоторые военкоры, в том числе Юрий Котенок и Владимир Романов.