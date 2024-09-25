Песков: принудить Россию к миру невозможно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал заявления Владимира Зеленского о необходимости «принудить Россию к миру» как ошибочные и предупредил о неизбежных негативных последствиях для Киева, сообщил «Коммерсантъ».

По его словам, Россия стремится к миру, но только при условии гарантирования ее безопасности и выполнения целей, поставленных в рамках специальной военной операции. До достижения этих целей никакое принуждение невозможно, отметил он во время пресс-конференции.

Владимир Зеленский, выступая на сессии Совета Безопасности ООН, выразил мнение, что урегулирование конфликта с РФ через переговоры невозможно. Он снова заявил о необходимости принуждать Россию для достижения мира и предложил использовать свою «формулу мира» для разрешения кризиса.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что так называемый «план победы» Украины не связан с переговорами с Россией, а нацелен на усиление вооруженных сил страны.