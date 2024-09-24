Владимир Зеленский подчеркнул, что так называемый «план победы» Украины не связан с переговорами с Россией, а нацелен на усиление вооруженных сил страны, передал телеканал ABC News.

«Этот план не касается обсуждений с Россией… Речь идет о повышении мощи Украины и ее армии», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, данный «план» также направлен на скорейшее завершение конфликта, а не на его длительное затягивание. Идея Зеленского будет включать в себя показатели необходимой военной помощи Киеву и перечень некоторых политических и дипломатических маневров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и объявил о готовности мирного плана, который также называет «планом победы». Именно его лидер киевского режима собирается предоставить президенту Америки Джо Байдену.