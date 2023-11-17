Песков прокомментировал отсутствие подробностей о посещении зоны СВО Путиным

Подробная информация о визите президента РФ Владимира Путина в зону проведения российской СВО не разглашается, потому что является закрытой военной информацией. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает издание РИА Новости .

Таким образом Песков дал ответ на вопрос представителей прессы о том, почему не разглашались подробные данные о недавнем посещении Путиным штаба ЮВО, расположенного в Ростове-на-Дону. Информация является военной, а соответственно, закрытой – она не может быть более подробной, подчеркнул секретарь. На последовавший далее вопрос о том, бывал ли сам Песков в зоне проведения СВО, он дал отрицательный ответ.

Недавно российский лидер заявил, что РФ начала СВО на территории Украины по той причине, что у нее не осталось иного выбора. По словам президента, РФ была вынуждена «расчехлить автомат», так как на тот момент уже была подвержена нападению со стороны Украины и Запада.