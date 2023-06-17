Сегодня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга были подняты флаги России, Советского Союза и Российской империи. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это символ исторической преемственности отечественной государственности. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что здесь ничего больше не предусмотрено.

По мнению Пескова, история России - это не только новейшая история, но и история СССР, и история Российской империи.

Отмечается, что за церемонией поднятия данных флагов с яхты в акватории Финского залива наблюдал Владимир Путин.

Напомним, что российский лидер в момент поднятия флагов и беседы с заместителем гендиректора «Газпром Нефть» Еленой Илюхиной показал пример, как следует слушать гимн России.