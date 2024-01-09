Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проблемы с теплоснабжением в России. Представитель Кремля заявил, что они связаны с аномальными морозами, обрушившимися на некоторые регионы страны. Его слова приводят РИА Новости.

«Работа эта продолжается, в экстренном режиме все службы заняты, работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям», – сказал Песков.

По его словам, вопросы с отоплением изначально решались оперативно, все службы ЖКХ работали круглосуточно и в полном объеме в особо проблемных регионах России. Песков напомнил, что в стране продолжается программа по обновлению коммуникационных систем.

Во время новогодних каникул жители некоторых городов Московской области столкнулись с перебоями в энергоснабжении. Критической ситуация оказалась в Подольске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Химках.

В микрорайоне Климовск в Подольске произошла авария на котельной, в результате которой больше 170 домов остались без отопления. Эта котельная была частной и находилась на территории Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ).

После инцидента были задержаны заместитель главы администрации Подольска, начальник котельной и гендиректор завода. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).