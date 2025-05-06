Тот факт, что Фридрих Мерц не получил во время выборов в немецком парламенте необходимое число голосов, никак не повлияет на ту антироссийскую политику, которая ведется в Европе. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его точку зрения привел ТАСС.

По утверждению Пескова, в Кремле не считают, что провал Мерца во время голосования свидетельствует о том, что русофобская политика не получает должного одобрения в политических партиях ФРГ. По его заявлению, даже после такого поражения вероятного канцлера Германии, антироссийский вектор в Европе не сменит своей направленности.

Ранее уже сообщалось, что Мерц не достиг успеха в первом раунде голосования в немецком парламенте. Ему не удалось получить необходимое абсолютное большинство голосов для избрания на должность канцлера в первом туре. За него проголосовало 310 парламентариев, в то время как для победы требовалось 316 голосов.