Песков: Путин и Ким Чен Ын проведут встречу на Дальнем Востоке, но без итоговой пресс-конференции

Точное место переговоров лидеров России и КНДР пока не называется в целях безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отмечается, что это было одним из условий северокорейской стороны.

Представитель Кремля отдельно добавил, что лидеры двух стран не планируют проводить пресс-конференцию перед журналистами по итогам переговоров.

«Путин и Ким Чен Ын проведут встречу на Дальнем Востоке. Точное место пока не называем», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном выехал из Пхеньяна в сторону России.