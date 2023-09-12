Песков: Путин и Ким Чен Ын проведут встречу на Дальнем Востоке, но без итоговой пресс-конференции
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Точное место переговоров лидеров России и КНДР пока не называется в целях безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отмечается, что это было одним из условий северокорейской стороны.
Представитель Кремля отдельно добавил, что лидеры двух стран не планируют проводить пресс-конференцию перед журналистами по итогам переговоров.
«Путин и Ким Чен Ын проведут встречу на Дальнем Востоке. Точное место пока не называем», - цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что спецпоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном выехал из Пхеньяна в сторону России.