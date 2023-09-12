Ким Чен Ын выехал на бронепоезде из Пхеньяна в Россию

Как передает радио «Голос Кореи», руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын вечером 10 сентября покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Российскую Федерацию.

В публикации медиа уточняется, в поездке северокорейского лидера сопровождают высшее руководство Трудовой партии КНДР, а также представители вооруженных сил страны и правительства.

Где именно будут совершены остановки Ким Чен Ына, а также на какую станцию в России прибудет его бронированный поезд, по соображения безопасности не разглашается.

Ранее в Кремле анонсировалии официальный визит главы КНДР Ким Чен Ына. Как проинформировал представитель кремлевской администрации Дмитрий Песков, в начале планируется провести переговоры двух полномасштабных делегаций, но, если возникнет необходимость, лидеры двух государств проведут переговоры один на один. Также Владимир Путин планирует провести официальный обед в честь Ким Чен Ына.