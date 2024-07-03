Зеленский заявил, что ВСУ могут перейти в наступление

Владимир Зеленский заявил о возможности нового наступления украинской армии. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По словам украинского президента, армия сейчас лучше укомплектована, чем несколько месяцев назад, ее осталось только вооружить.

При этом на днях неназванный украинский чиновник заявил The Wall Street Journal, что Украина не обладает силами для проведения хоть каких-либо наступательных операций. Он сказал, что благодаря тотальной мобилизации Украине удалось набрать некоторое количество резервов для восполнения потерь, но чтобы начать масштабное наступление, нужно в несколько раз больше.

Чиновник отметил, что на данный момент перед ВСУ стоит задача удержания позиций.

Накануне Минобороны РФ объявило об освобождении еще двух населенных пунктов — Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Херсонской области.