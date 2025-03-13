Песков: Путин может обсудить Украину на пресс-конференции с Лукашенко

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, заявил, что Владимир Путин, возможно, затронет тему Украины на пресс-конференции в Кремле, если этот вопрос будет поднят журналистами, сообщил ТАСС.

Песков подчеркнул, что возможность обсуждения украинской проблематики будет определяться вопросами прессы. Таким образом он прокомментировал вероятность того, что президенты ограничатся двусторонней повесткой или же Путин выскажется относительно ситуации на Украине, принимая во внимание недавние предложения США.

Совместная пресс-конференция Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко запланирована на четверг, 13 марта, после завершения их переговоров.

Ранее сообщалось, что Путин в военной форме под Курском занял первые полосы СМИ всего мира.