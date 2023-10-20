Песков: Путин планирует встретиться с представителями религиозных конфессий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина встретиться с представителями религиозных конфессий. По его информации, встреча пройдет 25 октября. Одной из тем станет палестино-израильский конфликт.

«В среду 25 октября президент планирует пригласить к себе на встречу представителей религиозных объединений Российской Федерации. Такие встречи достаточно регулярно проходят у главы государства», – сказал Песков журналистам.

Как отметил представитель Кремля, во встрече примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, а также глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

Ранее патриарх Кирилл на вручении ордена преподобного Сергия Радонежского I степени физику Радию Илькаеву заявил, что Россия осталась свободной благодаря ядерному оружию «по неизреченному божьему промыслу».

Песков 20 октября также рассказал о планах провести большую пресс-конференцию Путина. О сроках организации мероприятия представитель Кремля сообщит позже.