Песков: Путину никто не сможет составить реальную конкуренцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное выдвижение Владимира Путина на выборы президента в следующем году. В интервью РБК Песков сообщил, что глава государства еще официально не объявлял о своем намерении.

«Президент еще не заявлял о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру. Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту составить не может», – сказал Песков.

VIII выборы президента, согласно действующему законодательству, пройдут 17 марта 2024 года, однако окончательное решение о дате выборов будет приято Советом Федерации РФ не раньше, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Путин занимает пост президента РФ с 2018 года. Он стал вторым президентом России. Его предшественником был Борис Ельцин. Также президентом страны был нынешний зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.