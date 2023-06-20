Песков: работу по обмену военнопленными лучше вести в тишине

Так он ответил на вопрос журналистов, что именно Кремль думает по поводу обмена на россиян украинских членов националистического батальона «Азов»*.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приступил к процессу над 22 членами этого батальона. Они обвиняются в различных действиях, в том числе попытке захвата территорий Донецкой и Луганской народных республик. Все эти люди были задержаны при попытке выйти с территории металлургического комбината в Мариуполе. Среди них восемь женщин. Михаил Подоляк, советник главы офиса украинского президента, уже пообещал, что правительство Зеленского приложит все силы для обмена этих подсудимых на российских военнопленных.

«Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная», - заявил на это журналистам Дмитрий Песков.

Его слова привело ТАСС. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что данный процесс является очень длительным и кропотливым, и его стоит проводить в полной тишине, которая не должна нарушаться комментариями.

*данная организация признана террористической и запрещена на территории РФ.