Решение о корректировке рабочего графика и поездке в Курскую область было принято лично президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отметил представитель Кремля, несмотря на цейтнот, заданный администрации президентом, перед поездкой Путина в Курскую область велась необходимая подготовка.

«Перед поездкой Владимира Путина в Курскую область была проведена тщательная логистическая и технологическая подготовка», — сообщил Дмитрий Песков.

Напомним, в минувшую среду, 12 марта, президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Герасимов также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадёжность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков. Глава Генштаба добавил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении, и их постепенно уничтожают.