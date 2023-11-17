Песков рассказал, каким должен быть следующий президент России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким должен быть президент России. По словам представителя Кремля, следующий лидер страны должен быть таким же как Путин. Об этом Песков рассказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Или другим, но таким же», – уточнил Песков.

Выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. В декабре 2023 года Совет Федерации примет окончательное решение о проведении голосования. После этого политические партии России должны провести свои съезды, в рамках которых выдвинут своих кандидатов.

Действующий президент РФ – Владимир Путин, имеет право баллотироваться в кандидаты на выборы президента, но о своем решении он официально еще не объявлял.

Ранее Путин утвердил поправки в закон о выборах президента страны. Нововведения позволяют проводить голосование в регионах, в которых введено военное положение. На данный момент в четырех региона страны действует такое положение – в Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Также подписанный президентом РФ законопроект уточняет правила фото- и видеосъемки на избирательных участках. Согласно поправка, ее могут проводить только те лица, которые имеют соответствующее разрешение и законодательное право.

Путину 71 год. Впервые он был избран президентом России 26 марта 2000 года, а затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.