Песков рассказал о «юридических препятствиях» для диалога Москвы и Киева

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для начала диалога между Москвой и Киевом требуется устранить «юридические препятствия», сообщил РБК.

Это заявление прозвучало в контексте слов Владимира Путина о необходимости «проанализировать предложение о прекращении атак на гражданские объекты».

20 апреля украинский президент Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие предложил «воздержаться от ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре как минимум на месяц с возможностью продления».

Путин выразил мнение, что эту инициативу следует обсудить, возможно, «в формате двусторонних переговоров».

Журналисты обратились к Пескову с вопросом о возможности диалога между Москвой и Киевом, учитывая неоднократные заявления российской стороны о формальном запрете переговоров на Украине.

Пресс-секретарь подчеркнул, что при наличии готовности со стороны Украины должны быть приняты меры для юридического устранения препятствий на пути к таким контактам.

Песков отметил, что на данный момент отсутствуют конкретные планы переговоров по вопросу моратория на удары по гражданским объектам.

По его словам, президент Путин выразил готовность к обсуждению этой темы, но конкретных деталей пока нет.

Ранее Песков заявлял, что прогресс по Украине есть, он связан с мораторием на удары по энергетике.