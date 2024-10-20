Президент Бразилии не приедет в РФ на саммит БРИКС из-за несчастного случая

Врачи запретили президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве напрягаться и совершать дальние поездки. Таким образом глава государства не сможет поехать на встречу БРИКС в Казань, которая пройдет с 22 по 24 октября.

Пресс-служба бразильского лидера опубликовала информацию о смене ближайших планов да Сильвы. Как оказалось, 78-летний президент не приедет в Казань на саммит БРИКС. Поездку официально отменили.

Издание G1 уточняет, что Лула Да Силва получил травму голову у себя дома. Он обращался за медицинской помощью. Президент пребывает в хорошем состоянии, но врачи рекомендовали ему оставаться дома.

Тем не менее на саммите бразильский президент поучаствует, но удаленно в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Сербия рассматривает возможность стать членом БРИКС.