Песков рассказал о нейтральной позиции Трампа в отношении украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп действительно полон решимости урегулировать украинский конфликт. Он настроен нейтрально, в отличие от лидеров стран Европы. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его слова привело РИА Новости.

Песков сообщил, что главы европейских государств занимают ярко выраженную проукраинскую позицию. Совершенно не такая, по его словам, точка зрения на конфликт у Трампа.

«Позиция Трампа все-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования», — указал он.

Ранее Песков заявил о настрое России в сфере завершения конфликта на Украине. По его утверждению, в этом направлении предстоит кропотливая работа, которая может надолго затянуться. По словам Пескова, Москва готова проделать такую работу.