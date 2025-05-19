Песков заявил о готовности РФ к длительной работе по прекращению украинского конфликта

России предстоит длительная работа над тем, чтобы выработать решения по прекращению конфликта на Украине. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Пескова, работа над теми решениями, которые прекратят конфликт на Украине, предстоит очень кропотливая. На ряде направлений она может затянуться надолго.

«Урегулирование связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать. И российская сторона к этой работе готова», — указал он.

Ранее Песков сообщил, что встреча Путина и украинского лидера Зеленского может состояться, но для этого необходимо достигнуть некоторых договоренностей. Он также заявил, что для Москвы принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения соглашения.