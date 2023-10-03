Песков рассказал о планах Путина посетить КНДР

По словам представителя Кремля, Путин в ближайшее время не собирается посещать Северную Корею, однако сроки его приезда могут быть согласованы во время визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Пхеньян, который запланирован в октябре.

«Путин пока в Северную Корею не собирается, у него есть приглашение, он его принял с признательностью, и сроки возможного визита будут согласованы по дипломатическим каналам, в том числе, возможно, об этом пойдет речь и в ходе октябрьского визита в Пхеньян министра иностранных дел Лаврова», — сказал Песков журналистам.

Он также сообщил, что дата визита президента в Китай будет согласована позже. О ней будет объявлено в скором времени.

12 сентября Путин провел встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный, расположенном в Амурской области. Эта встреча стала первой с 2019 года. Глава КНДР заявил, что отношения с Россией остаются для его государства приоритетными. Кроме того, лидеры обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество, обменялись мнениями о происходящем в мире.

Как отметил Ким Чен Ын, ситуация на Украине стала для России «священной борьбой».