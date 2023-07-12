Песков рассказал о подготовке визита Владимира Путина в Китай

Он утверждает, что данная тема уже включена в повестку дня, и сроки поездки обговариваются в данный момент.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сейчас самый подходящий момент для общения на высшем уровне между главами РФ и КНР. Динамика российско-китайских отношений находится на высочайшем уровне, и ее надо поддерживать.

«На повестке дня визит Путина, со сроками которого мы еще точно определимся», - пообещал он.

Его слова привело ТАСС. Дмитрий Песков добавил, что одной из основных тем при личном общении станет развитие торгово-экономического сотрудничества. Другой – обмен взглядами на текущую международную ситуацию.