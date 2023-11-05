Песков рассказал о реакции России на вмешательство США во внутренние дела

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал попытки США вмешиваться во внутренние дела государства. В интервью корреспонденту «Россия 24» Павлу Зарубину он заявил, что РФ непримиримо реагирует на такие намерения.

«К чему мы не проявляли должного внимания раньше – сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает, и конечно, все это будет реализоваться», – сказал Песков.

Российский президент Владимир Путин ни раз заявлял о попытках Вашингтона вмешиваться во внутренние правила государства, а также призывал руководство США прекратить делать это, иначе Москва подготовит решительный ответ.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил факты вмешательства Белого дома в политику России. В интервью в эфире «Первого канала» он заявил, что примером этого являются недавние события в международном аэропорту Махачкалы.

Вечером 29 октября люди окружили здание аэропорта по случаю прилета рейса из Тель-Авива. Протестующие проверяли паспорта на наличие гражданства Израиля. Путин, комментируя этот инцидент, заявил, что граждан курировали через соцсети.

О том, что людей натравили через каналы в популярном мессенджере, заявили глава Дагестана Сергей Меликов и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.