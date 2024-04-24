Песков рассказал о роли Ельцина в становлении России

По словам представителя Кремля, роль этого человека трудно переоценить. Его слова приводят РИА Новости.

«Сказать это в двух словах, это было бы неверно. Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — сказал Песков.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. Он являлся первый всенародно избранный президент Российской Федерации. Страной он руководил с 1991-го по 1999-й годы. В ноябре 1991 — июне 1992 года одновременно возглавлял правительство, а с марта по май 1992-го года исполнял обязанности министра РФ.

Ельцин умер 23 апреля 2007 года. Во вторник исполнилось 17 лет со дня его смерти.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя фильм Андрея Кондрашова «Белград», который вышел на телеканале «Россия 1», заявил о большом количестве рычагов давления на Ельцина в постсоветский период. Именно в момент прихода Ельцина к власти начались бомбардировки Югославии со стороны НАТО.

Ранее Песков заявил, что позиция Москвы относительно буферной зоны для защиты от ракет ВСУ остается неизменной.