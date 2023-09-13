Песков рассказал об обсуждаемых темах Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточном

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в рамках встречи на космодроме Восточный вели обсуждение не только развития космической отрасли, но и транспорта, медицины, образования. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что это хорошая возможность для придания новой динамики отношениям между государствами после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса.

По мнению Пескова, Путин и Ким Чен Ын также обменялись детально мнениями о ситуации в мире и регионе.