Песков рассказал об обсуждаемых темах Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточном
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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в рамках встречи на космодроме Восточный вели обсуждение не только развития космической отрасли, но и транспорта, медицины, образования. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что это хорошая возможность для придания новой динамики отношениям между государствами после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса.
По мнению Пескова, Путин и Ким Чен Ын также обменялись детально мнениями о ситуации в мире и регионе.