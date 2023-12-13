Песков: Россия приобрела иммунитет против гибридной войны в отношении нее

«Конечно, продолжается такая гибридная война против нас. И в этих условиях избирательная кампания просто не может не быть объектом для нападок. Но с другой стороны, мы все-таки научились эти нападки, обрели некий иммунитет против этих нападок. Уверен, что этот иммунитет будет работать», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».