Песков: Россия приобрела иммунитет против гибридной войны в отношении нее
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Гибридная война, ведущаяся посление несколько лет в отношении Российской Федерации продолжается, однако страна не только закалилась в данных условиях, но и приобрела иммунитет к подобным недружественным действиям.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, полученный Россией иммунитет против гибридной войны будет теперь работать всегда.
«Конечно, продолжается такая гибридная война против нас. И в этих условиях избирательная кампания просто не может не быть объектом для нападок. Но с другой стороны, мы все-таки научились эти нападки, обрели некий иммунитет против этих нападок. Уверен, что этот иммунитет будет работать», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что ни одна страна так не справлялась эффективно с санкционным ударом, как РФ, выстояв с честью в экономической и политической борьбе с Западом.