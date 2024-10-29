Песков считает ограничение продажи алкоголя в Вологодской области прерогативой региональных властей

В Вологодской области принято решение продавать алкогольные напитки два часа в день. Данное решение оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, это прерогатива региональных властей.

Напомним, что в регионе отпускать спиртное в магазинах будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00.

Ранее также губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал ценить его работу.