Вологодский губернатор Филимонов призвал ценить его работу

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей благодарить его за работу. Такое заявление он сделал в ходе выступления на церемонии награждения лучших работников сельского хозяйства региона, передает телеканал «Русский Север».

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей благодарить его за работу. Такое заявление он сделал в ходе выступления на церемонии награждения лучших работников сельского хозяйства региона, передает телеканал «Русский Север».

Отмечается, что глава региона опоздал на мероприятие на полтора часа, при этом его возмутило, что во время его выступления один из присутствовавших смотрел в телефон.

«Если мы работаем для вас, то это нужно ценить и говорить спасибо. Мы трудимся не только для себя, но и для всей отрасли», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что российский губернатор вызван на допрос в СБУ.