Песков сообщил, что все беспилотники, ударившие по Москве уничтожены и нейтрализованы

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Песков сообщил, что все БПЛА, атаковавшие Москву, были уничтожены и нейтрализованы. Об этом представитель президента рассказал корреспондентам на прошедшем брифинге. Его слова передало издание РИА Новости .

Корреспонденты спросили Пескова, считают ли в правительстве, что попытка улучшить защищенность столицы оказалась успешной. На это он ответил, что не может профессионально оценивать работу ПВО, но может подчеркнуть, что все БПЛА, пытавшиеся ударить по столице, были уничтожены.

Накануне поступала информация, что утром 4 июля ПВО Москвы отразили атаку со стороны беспилотников ВСУ. Сообщается, что всего было уничтожено 5 БПЛА. 4 из них были сбиты, а 1 – подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Обезвреженный беспилотник упал в Одинцовском районе.

Представители Кремля заявили, что считают, что подобная атака была бы невозможной, если бы Украине не помогли США и НАТО.