Песков сообщил о неопределенности ситуации по обмену погибшими с Украиной

Российская и украинская стороны продолжают уточнять детали обмена. Только после выяснения всех нюансов будет проведен размен телами погибших военнослужащих. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его точку зрения привел РБК.

По утверждению Пескова, пока неизвестно, сколько именно тел погибших российских военнослужащих в состоянии предоставить для обмена Украина.

«Нет окончательного понимания, осуществляются контакты, идет сопоставление цифр. Как только будет понимание, тогда, мы надеемся, состоится этот обмен», — указал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в этой ситуации есть один непреложный факт. Россия уже прибыла на границу для обмена и в любой момент готова провести его. Осталось дождаться того момента, когда к этому будут готовы в Киеве.

Ранее сообщалось, что согласно российско-украинским соглашениям, заключенным в Стамбуле, произошел обмен пленными. С территории, находящейся под контролем киевских властей, была возвращена первая группа российских военнослужащих, чей возраст не превышает 25 лет. Взамен украинской стороне передали такое же количество пленных солдат ВСУ.