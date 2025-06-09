Первая группа российских военнопленных до 25 лет вернулась домой

Согласно российско-украинским соглашениям, заключенным 2 июня в Стамбуле, 9 июня произошел обмен пленными. С территории, находящейся под контролем киевских властей, была возвращена первая группа российских военнослужащих, чей возраст не превышает 25 лет. Информацию об этом предоставило российское оборонное ведомство.

Взамен украинской стороне передали такое же количество пленных солдат ВСУ. Сейчас возвращенные российские солдаты находятся в Белоруссии, где им предоставляют медицинскую поддержку.

После оказания первой помощи всех российских солдат перевезут на территорию РФ для прохождения полноценного курса лечения и реабилитации в специализированных медицинских учреждениях, принадлежащих Министерству обороны России.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили склады и производственные предприятия ВСУ в рамках ответной операции.