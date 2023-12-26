Песков сообщил о «сверке часов» лидеров СНГ на саммите в Петербурге

Лидеры стран СНГ «сверили часы» по актуальным международным и региональным темам в ходе минувшего неформального саммита, прошедшего накануне в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с телевизионным каналом «Известия» .

Как сообщил представитель президента, на саммите были обсуждены самые актуальные темы для лидеров государств. По его словам, мероприятие также позволило «синхронизироваться» главам государств в вопросах международной повестки на нескольких уровнях, а также, дальнейшего сотрудничества стран.

Песков заявил, что саммит состоялся удачным. Он подчеркнул важность взаимодействия глав государств в неформальной обстановке. Пресс-секретарь также сообщил о том, что в том числе были обсуждены и рабочие вопросы, которые не касались праздничной тематики.