Песков сообщил об «охоте на ведьм» в Латвии

Представитель главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал как «преследование по надуманным обвинениям» и «тревожную тенденцию» возбуждение уголовного дела в отношении депутата Сейма Латвии, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова, который выступил на русском языке.

«Это охота на ведьм. Это, наверное, очень опасная тенденция», — цитирует Пескова ТАСС.

Недавно стало известно, что в Латвии инициируют судебное разбирательство в отношении депутата, который отстаивал права русскоязычного населения. Росликов выразил готовность и дальше защищать права русскоязычных граждан, несмотря на возбуждение против него уголовного производства.