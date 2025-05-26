Песков связал высказывания Трампа о Путине с эмоциональной перегрузкой

Как передает «Коммерсантъ», Песков предположил, что подобные заявления, исходящие со стороны Трампа, могут быть связаны с его эмоциональной перегрузкой и высоким уровнем напряженности, которая сейчас ощущается в мировой политике.

Песков отметил, что Путин принимает важные решения, руководствуясь интересами национальной безопасности РФ, а заявления главы Белого дома не влияют на российскую позицию.

По словам представителя Кремля, ситуация в международных делах требует спокойствия и взвешенности, а эмоциональные реакции в большинстве случаев связаны с внутренним состоянием политиков или внешним давлением.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social высказал свое недовольство действиями Путина, заявив, что он «сошел с ума». Так американский президент прокомментировал массированные удары ВС РФ по украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК).

Ранее президент США Дональд Трамп попросил главу киевского режима Владимира Зеленского не злить Владимира Путина.