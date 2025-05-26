Песков связал высказывания Трампа о Путине с эмоциональной перегрузкой
Песков объяснил слова Трампа о Путине «эмоциональной перегрузкой»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание президента США Дональда Трампа, в котором тот выразил недовольство действиями Владимира Путина.
Как передает «Коммерсантъ», Песков предположил, что подобные заявления, исходящие со стороны Трампа, могут быть связаны с его эмоциональной перегрузкой и высоким уровнем напряженности, которая сейчас ощущается в мировой политике.
Песков отметил, что Путин принимает важные решения, руководствуясь интересами национальной безопасности РФ, а заявления главы Белого дома не влияют на российскую позицию.
По словам представителя Кремля, ситуация в международных делах требует спокойствия и взвешенности, а эмоциональные реакции в большинстве случаев связаны с внутренним состоянием политиков или внешним давлением.
Накануне Трамп в соцсети Truth Social высказал свое недовольство действиями Путина, заявив, что он «сошел с ума». Так американский президент прокомментировал массированные удары ВС РФ по украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК).
Ранее президент США Дональд Трамп попросил главу киевского режима Владимира Зеленского не злить Владимира Путина.