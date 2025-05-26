Трамп попросил Зеленского не злить Путина

Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского не злить президента РФ Владимира Путина и сидеть тихо.

Об этом в эфире YouTube-канала сказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Именно у российского лидера, пояснил Соскин, преимущество на переговорах, а Трамп, в свою очередь, ставит главу киевского режима перед фактом.

«Зеленский выполняет то, что надо Трампу, а Путин рассказывает Трампу то, что ему надо», — считает Соскин.

Ранее сообщалось о том, что в украинском МИД сообщили о работе над встречей Путина и Зеленского.