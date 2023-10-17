Песков: у Путина в России нет конкурентов

«Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение – хотя я вряд ли имею право его говорить – но, нарушая правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации», – заявил Песков.

В сентябре Путин высказался о возможном участии в президентский выборах, которые в РФ состоятся в 2024 года. Как отметил российский лидер, что говорить об участии в президентской говорить можно будет после того, как парламент назначит дату выборов.

Путин впервые стал президентом России в мае 2000 года. На этой должности он был до 2008 года, после чего главой государства стал Дмитрий Медведев. Позже Путин снова вернулся к своей должности президента после переизбрания в 2012-м году. В 2018-м году также одержал победу на выборах.