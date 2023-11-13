Песков указал на готовность Путина к диалогу с лидерами других стран

Во главу угла при общении с главами других государств ставится достижение определенных целей. Общение ради общения Кремль не интересует.

Ранее Олаф Шольц заявил, что он готов в будущем встретиться с Владимиром Путиным. Но тот обязан выполнить одно условие – отвести все войска с территории Украины. Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал эти слова, и этот комментарий привели РИА Новости.

«Президент был и остается сторонником результативных контактов - не просто ради самого процесса, а ради результата», - сообщил Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин всегда показывал свою готовность идти на контакт, тем более на высшем уровне. Главное при этом – эффективность подобность встреч, чтобы они приводили хоть к каким-то положительным итогам.