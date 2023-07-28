Песков: Украина по-прежнему отвергает возможность диалога

Ее власти занимают непримиримую позицию. В то же время Россия открыта к урегулированию вооруженного конфликта.

По утверждению пресс-секретаря российского лидера, украинцы делают это, даже находясь в крайне непростой ситуации.

«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации», - сообщил он журналистам.

Его слова привели РИА Новости. Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сохраняет свою открытость для любых мирных инициатив. Она готова урегулировать конфликт путем диалога.