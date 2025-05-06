Песков уточнил условия перемирия ко Дню Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива о режиме прекращения огня на период празднования Дня Победы остается актуальной. Об этом представитель Кремля сообщил во вторник, 6 мая, журналистам.

Однако детали предполагаемого перемирия сопровождаются важными оговорками. Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаковать регионы России 105 дронами.

Минувшей ночью, как сообщил мэр Москвы, система противовоздушной обороны (ПВО) отражала украинские беспилотники, летевшие на столицу.

«Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут попытки нанесения ударов по нашим позициям, объектам, будет сразу же даваться адекватный ответ», — сказал Песков.

При этом официальный представитель Кремля выразил опасения, что позиция Киева все еще ориентирована на продолжение боевых действий.

«Мы не слышали от украинской стороны ни одного заявления о готовности присоединиться к перемирию в праздничные дни», — добавил Песков.

Отдельно Песков рассказал о международных контактах президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва продолжает поддерживать контакт с Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, уточнил Песков, Путин сейчас готовится к «марафону» двусторонних встреч, которые состоятся в следующие четверо суток.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу России о майском перемирии.