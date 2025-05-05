Трамп прокомментировал инициативу России о майском перемирии

Анонсированное Россией майское перемирие говорит о многом, если брать во внимание, с чего началось урегулирование конфронтации на Украине. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил во время встречи с журналистами, которая прошла в Белом доме.

«Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали», — сказал глава Штатов.

По решению президента Путина, Россия объявила перемирие в дни, когда будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать в следующие временные отрезки: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В Кремле подчеркивали, что в случае игнорирования Украиной остановки боевых действий, Россия готова дать «адекватный и эффективный ответ».

Ранее Зеленский ясно дал понять, что предложенные условия его не устраивают и выдвинул свой вариант перемирия.