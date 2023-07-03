Песков выразил сомнения в возможности выполнении договоренностей по зерновой сделке

По мнению пресс-секретаря российского президента, до истечения ее срока осталась совсем немного времени, но часть условий до сих пор не выполнена.

Дмитрий Песков довольно скептично относится к тому, что зерновая сделка будет продлена на будущее. Российские условия, которые ставились изначально при заключении соглашения, так и не были выполнены до сих пор.

«Еще есть какое-то время до истечения, но надежд не так много», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Помимо этого, пресс-секретарь Путина не стал комментировать слухи о том, что Запад позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую подключат к SWIFT для проведения платежей за поставляемое из РФ зерно.